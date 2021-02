Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ambasade occidentale din Mynmar au cerut duminica armatei, care este pe care sa desfasoare trupe, "sa nu recurga la violenta" împotriva manifestantilor care protesteaza împotriva loviturii de stat, relateaza AFP, scrie Agerpres. "Le cerem fortelor de securitate sa…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntat, miercuri, ca va impune sanctiuni împotriva liderilor militari din Myanmar, care au preluat puterea politica prin lovitura de stat din 1 februarie, scrie Mediafax."Armata din Myanmar trebuie sa se retraga de la putere", a declarat…

- Peste o mie de persoane manifestau duminica la Yangon, capitala economica a Myanmarului, impotriva loviturii de stat militare de la 1 februarie care a inlaturat guvernul civil condus de Aung San Suu Kyi, potrivit corespondentilor agentiei France Presse aflati la fata locului. Trupe speciale de politie…

- Daca va confruntați cu situația de a fi victime ale violenței in familie, Poliția va recomanda ca atunci cand izbucnește un episod cu violențe fizice sa sunați imediat la 112, iar daca va aflați in imposibilitatea de a ajunge la telefon, sa strigați ca sa fiți auziți de vecini și cereți ajutor.Trebuie…

- Pro Romania leader Victor Ponta on Sunday stated, at the exit from the polls, that he wants Romania to come out of the crisis in 2021 and voted for people who know how to do that. "Like every time, I voted "in favour," I didn't vote "against" something. I know a lot of people vote "against".…

- Health Minister Nelu Tataru said on Sunday in Husi, Vaslui County, that the COVID-19 vaccination campaign in Romania will most likely start in January 2021. He added that the first to be vaccinated would be the healthcare workers, and that he will himself get vaccinated. "First are…

- De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, datele și rapoartele au aratat ca toate tipurile de violența impotriva femeilor și fetelor, in special violența domestica, s-au intensificat. Aceasta este pandemia care pandește din umbra și care se dezvolta in mijlocul crizei COVID-19. Pe masura ce țarile au…