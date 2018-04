Myanmar: Luptele cu forţele guvernamentale ar putea provoca strămutarea şi mai multor persoane (rebeli) Luptele intre fortele guvernamentale si un grup de rebeli intr-o regiune izolata din nord-estul Myanmar ar putea escalada, agravand o criza umanitara provocata de stramutarea a peste 4.000 de persoane, a declarat vineri pentru Reuters un purtator de cuvant al Armatei de Independenta din Kachin (KIA).



Unul dintre cele mai puternice grupuri de rebeli din Myanmar (fosta Birmania n.r.), KIA s-a infruntat cu regularitate cu trupele guvernamentale in regiunea muntoasa de la granita cu China si India, incepand din 2011 cand s-a pus capat unui armistitiu de 17 ani de incetare a focului.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

