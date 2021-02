Myanmar: Junta militară eliberează peste 23.000 de deţinuţi Militarii aflati la putere in Myanmar de la lovitura de stat de la 1 februarie au ordonat vineri eliberarea a peste 23.000 de detinuti, dupa ce in ultimele zile au facut arestari in randul apropiatilor sefei guvernului, Aung San Suu Kyi, inlaturata din functie, si al responsabililor electorali, relateaza AFP.



Amnistia in masa pentru detinuti cu scopul de a mai goli inchisorile suprapopulate este curenta, iar o astfel de decizie este luata in general in jurul unor date importante din calendarul tarii. Aceasta vineri este zi de sarbatoare in tara.



"Consiliul de Administratie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

