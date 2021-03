Junta aflata la putere in Myanmar o acuza pe Aung San Suu Kyi de noi fapte de coruptie, dand asigurari ca ea a primit mita in valoare de 550.000 de dolari de la un om de afaceri, a anuntat televiziunea publica birmana, citata joi de AFP. Miercuri seara, postul MRTV a difuzat un video in care un dezvoltator imobiliar marturisea ca a virat aceasta suma in mai multe rate intre 2018 si 2020. ''Dupa aceasta marturisire, autoritatile au detectat ca Aung San Suu Kyi se face vinovata de coruptie si se pregatesc sa o puna sub acuzare'', a relatat MRTV. Aceste noi acuzatii sunt ''nefondate…