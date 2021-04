Myanmar: Junta a eliberat peste 23.000 de deţinuţi, puţin probabil ca între ei să se numere disidenţi Junta din Myanmar a eliberat sâmbata 23.184 de detinuti din închisorile din întreaga tara, însa e putin probabil ca între ei sa se numere disidenti arestati de la începutul lunii februarie, când armata a preluat puterea. Masura a fost luata în contextul amnistiei de Anul Nou, a declarat un purtator de cuvânt al Departamentului penitenciarelor, transmite Reuters, preluata de News.ro.

Sâmbata este prima zi din Anul Nou traditional în Myanmar si ultima dintre cele cinci zile de sarbatoare marcata prin vizite la templele budiste… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

