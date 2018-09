Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi jurnalisti Reuters, arestati anul trecut in Myanmar sub acuzatia ca au obtinut documente oficiale secrete, au fost condamnati la sapte ani de inschisoare pentru incalcarea unei legi cu privire la secrete de stat in timpul investigarii violentelor impotriva etnicilor musulmani Rohingya.

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa. Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo (28 de ani) au fost retinuti in Yangon in luna decembrie pentru incalcarea legii…

- O instanța din Myanmar a condamnat doi jurnaliști Reuters la șapte ani de inchisoare pentru incalcarea unei legi cu privire la secrete de stat in timpul investigarii violențelor impotriva etnicilor musulmani Rohingya, informeaza Reuters și BBC. Wa Lone, in varsta de 32 de ani, și Kyaw Soe Oo de 28 de…

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo (28 de ani) au fost retinuti in Yangon in luna decembrie pentru…

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa. Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo (28 de ani) au fost retinuti in Yangon in luna decembrie pentru incalcarea legii…

- Un purtator de cuvant al guvernului din Myanmar a respins miercuri un raport al anchetatorilor ONU, care au cerut ca generalii superiori sa fie urmariți penal pentru genocid, spunand ca reprezentanții comunitații internaționale fac "afirmații false", relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Comentariile…

- Statele Unite au impus vineri sanctiuni asupra a patru comandanti militari si de politie si a doua unitati ale armatei, pe fondul acuzatiilor privind "curatarea etnica" impotriva musulmanilor rohingya, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Decizia unui tribunal din Myanmar de a-i pune sub acuzare pe doi jurnalisti ai agentiei de presa britanice Reuters, Wa Lone si Kyaw Soe Oo, invocand incalcarea legii secretului de stat, a fost condamnata ferm de organizatiile internationale pentru drepturile omului, transmite marti Reuters. ''Aceasta…