- Politia din Myanmar a formulat noi acuzatii impotriva fostei lidere Aung San Suu Kyi, dupa ce armata a arestat-o si a acaparat puterea printr-o lovitura de stat la 1 februarie, a anuntat marti avocatul sau, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. Suu Kyi a fost deja acuzata de incalcarea…

- Politia din Myanmar a prezentat miercuri acuzatiile impotriva liderei de facto a tarii, Aung San Suu Kyi, si a presedintelui Win Myint, inlaturati de la putere in urma unei lovituri de stat a armatei, transmit EFE si Reuters, potrivit AGERPRES. Astfel, Aung San Suu Kyi a fost acuzata de incalcarea…

