Myanmar: Armata a oprit iar internetul peste noapte / Protestele continuă, fiind blocată și o linie de cale ferată Protestatarii care se opun loviturii militare din Myanmar au blocat calea ferata care leaga Yangon și un oraș din sudul țarii, la câteva ore dupa ce un emisar ONU a avertizat armata ca vor exista &"consecințe grave&" pentru orice raspuns violent contra demonstrațiilor pro-democrație, transmite Reuters.



Armata a taiat internetul pentru a doua noapte consecutiv, serviciul fiind reluat dimineața.



În ciuda amplasarii de vehicule blindate și soldați în mai multe orașe importante înca din weekend, protestatarii au continuat campania lor contra loviturii de stat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

