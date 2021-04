Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden va suspenda relatiile comerciale cu Myanmarul, din cauza actiunilor de reprimare comise în aceasta tara de regimul militar care a preluat puterea cu forta, anunta reprezentantul SUA pentru Comert, Katherine Tai."Sustinem eforturile cetatenilor din Myanmar…

- ​Represiunea manifestatiilor pentru democratie din Myanmar a facut peste 100 de morti sâmbata, printre care și copii, aceasta fiind cea mai sângeroasa zi de la lovitura de stat militara din 1 februarie. Secretarul de stat american, Antony Blinken, s-a declarat "îngrozit"…

- Represiunea manifestatiilor pentru democratie din Myanmar a facut circa 90 de morti sambata, cea mai sangeroasa zi de la lovitura de stat din 1 februarie in cursul careia junta militara a defilat cu autovehicule blindate si soldati intr-o impresionanta demonstratie de forta, noteaza AFP, potrivit…

- Represiunea manifestatiilor pentru democratie din Myanmar a facut circa 90 de morti sambata, cea mai sangeroasa zi de la lovitura de stat din 1 februarie in cursul careia junta militara a defilat cu autovehicule blindate si soldati intr-o impresionanta demonstratie de forta, noteaza AFP. …

- O fetita de 7 ani a fost împuscata în locuinta ei dupa ce fortele de securitate au deschis focul marti în al doilea oras ca marime din Myanmar, Mandalay, ea fiind victima cu vârsta cea mai frageda a reprimarii protestelor împotriva loviturii de stat militare de luna trecuta,…

- Zeci de mii de manifestanți contra loviturii militare ce a avut loc pe 1 februarie în Myanmar au ieșit duminica în orașe din toata țara, fara a fi intimidați de cel mai sângeros episod al protestelor – uciderea, sâmbata, a doua persoane dupa ce forțele de securitate au…

- Protestatarii care se opun loviturii militare din Myanmar au blocat calea ferata care leaga Yangon și un oraș din sudul țarii, la câteva ore dupa ce un emisar ONU a avertizat armata ca vor exista ”consecințe grave” pentru orice raspuns violent contra demonstrațiilor pro-democrație,…

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…