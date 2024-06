Stiri pe aceeasi tema

- Coldplay va concerta in premiera in Romania pe 12 si 13 iunie 2024, in cadrul turneului Music Of The Spheres World Tour. Trupa britanica va sustine concertul pe Arena Nationala din Bucuresti.Avand in vedere amploarea evenimentului, Societatea de Transport Bucuresti STB a anuntat printr un comunicat…

- Coldplay, doua concrete la București. Ce se va intampla pe stadion! Coldplay canta in Romania! Celebra trupa va susține nu unul, ci doua concerte pe Arena Naționala. Aceste spectacole fac parte din turneul mondial „Music of the Spheres”. Au fost batute recorduri de vanzare a biletelor, inregistrandu-se…

- A inceput numaratoarea inversa pana la intalnirea cu cei de la COLDPLAY! Cele doua concerte de la București, organizate de Emagic și Live Nation, au batut toate recordurile, marcand cel mai rapid sell-out pentru niște spectacole de stadion din istoria muzicii live din Romania. Evenimentele, ce fac parte…

- Accesul pentru publicul general pentru concertele formației Coldplay, programate pentru 12 și 13 iunie pe Arena Naționala, se va face incepand cu ora 17.00, pe la cele trei intrari amenajate din Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu si Bulevardul Pierre de Coubertin, anunța Emagic.

- A fost o seara de gala in București. Generația de Aur a oferit un adevarat regal fotbalistic in meciul sau de adio, jucat sambata, 25 mai 2024, pe cel mai mare stadion din Capitala. Seara a inceput insa un recital fabulos, susținut de una dintre cele mai apreciate artiste ale țarii. Loredana Groza a…

- Iulia Albu i-a transmis un mesaj public emoționant lui Mihai, fostul ei soț, dupa ce a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu cancer. Designerul de pantofi a fost operat recent la un spital privat din București.Joi, 9 mai, Mihai Albu anunța pe rețelele de socializare ca a fost diagnosticat cu cancer de…

- In weekendul 20-21 aprilie 2024 „Strazi deschise, București - Promenada urbana” activeaza o noua zona a Capitalei - strada Zece Mese din sectorul 2, intre Calea Moșilor și Strada Dimitrie Onciul, unde sunt anunțate activitați dedicate familiilor cu copii, concerte cu muzica live și spectacole de dans.…

- Oana Radu și-a cumparat o noua locuința dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Cei doi dețin impreuna un apartament pe care nu l-au imparțit inca, artista spune ca lasa totul pe mana justiției, caci și-a dat fostul soț in judecata. Dupa patru ani de relație, Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit,…