- Wuhan, orașul in care a aparut virusul ucigaș, a fost inchis in totalitate de autoritațile chineze. Nimeni nu mai are voie sa intre in metropola cu 11 milioane de locuitori și nici sa mai iasa de acolo. Traficul aerian și feroviar a fost suspendat. Nici transportul public nu mai funcționeaza și,…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan, a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.