Muzicianul Roger Waters i-a criticat la ONU pe "provocatorii" invaziei ruse din Ucraina

- Muzicianul Roger Waters, unul dintre fondatorii trupei rock Pink Floyd, invitat de Rusia sa se exprime in fata Consiliului de Securitate al ONU, a denuntat miercuri atat invazia rusa, cat si pe cei care au provocat-o, insa declaratiile sale au atras critici ferme din partea Ucrainei, informeaza AFP.

- Kremlinul a declarat luni ca fostul premier britanic Boris Johnson a mințit cand a spus ca președintele Vladimir Putin l-a amenințat cu un atac cu racheta in timpul unui apel telefonic premergator invaziei din Ucraina, scrie CNN. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a pledat luni pentru infiintarea unui tribunal special care sa-i urmareasca pe liderii rusi in justitie ca urmare a invaziei in Ucraina, in timp ce Moscova se confrunta cu noi acuzatii de crime de razboi dupa o lovitura la Dnipro, oras in estul Ucrainei,…

- El a reluat, totodata, ideea ca Alianța Nord-Atlantica si Uniunea Europeana trebuie sa susțina apararea Ucrainei pe termen lung.„Sunt prevazute discuții saptamana viitoare cu ucrainenii, pentru a vedea ce tipuri de armament sunt necesare si care dintre aliați le pot furniza", a afirmat Jens Stoltenberg,…

- Kremlinul a criticat joi, 8 decembrie ”rusofobia” si ”orbirea” revistei americane Time , care l-a desemnat drept ” Personalitatea anului 2022 ” pe presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum si ”spiritul ucrainean” in fata Moscovei, informeaza AFP și Agerpres . ”Vedem ca linia editoriala a acestei…

- Propaganda pro-Kremlin pe Facebook se manifesta și prin comentarii identice puse de un numar limitat de utilizatori („troli”). O prima cercetare a Political Capital (Ungaria) și a partenerilor sai a dezvaluit existența unor „rețele de troli online potențial coordonate” in țarile V4 imediat dupa inceperea…

- Politia din Republica Ceha a sesizat justitia in noiembrie in vederea deschiderii de dosare penale pe numele 49 de persoane pentru sustinerea publica a Rusiei in razboiul contra Ucrainei, invocand prevederi din Codul Penal ceh, a anuntat marti postul de radio public iRozhlas, preluat de agentia EFE.…

- Cel putin 437 de copii ucraineni au fost ucisi in urma invaziei Rusiei, a anuntat sambata Procuratura Generala a Ucrainei, citata de Reuters. Peste 837 de copii au fost raniti, un numar despre care oficialii ucraineni afirma ca „nu este definitiv”, deoarece inca verifica informatii din zonele de lupta…