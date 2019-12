Muzicianul Nicolas Simion lansează două albume noi la Timișoara Melomanii timișoreni sunt așteptați la un eveniment deosebit care il va readuce in Timișoara pe Nicolas Simion, muzicianul care iși va lansa cu acest prilej cele mai noi albume ale sale, „Romanian Christmas Songs” și „Romanian Ethno-Jazz”. Nicolas Simion a mai fost prezent recent in Timișoara, ca invitat al concertului de comeback al formației Post […] Articolul Muzicianul Nicolas Simion lanseaza doua albume noi la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

