Muzicianul american Beck a anuntat, pe site-ul sau oficial, un turneu care va trece prin Europa in 2022 si va include doua concerte la Barcelona si unul la Madrid, relateaza miercuri EFE. Primul concert al artistului va avea loc pe 3 iunie in cadrul festivalului Primavera Sound, iar al doilea se va desfasura pe 5 iunie la sala Razzmatazz din Barcelona. Sala La Riviera din Madrid va gazdui pe 8 iunie cel de-al treilea si ultim sau concert in Spania, dupa care Beck va sustine un recital la festivalul NOS Primavera Sound din Oporto (Portugalia) pe 10 iunie. Ultima oara cand Beck a concertat in Spania…