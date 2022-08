Muzician, donez un picior pentru o piesă de teatru Aseara, am fost martora la o discuție. Unul dintre cei care vorbeau, a spus la un moment ca e in stare sa-și vanda un rinichi ca sa poata sa-și trimita fata la facultate in Olanda. M-a torpilat ce-a spus. Disperarea, saracia, neputințele duc la gesturi extreme. Viața, pentru mulți semeni de-ai noștri, e o mare cutra. Și mi-am amintit ca am mai scris odata, acum cațiva ani, nu mai știu cați, despre un om care voia sa vanda… Dar mai bine sa nu va dau detalii acum și sa va spun povestea așa cum am mai spus-o și atunci cand am aflat-o. A cantat pe marile scene ale tarii, si nu numai, stie totul despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

