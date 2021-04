Muzica vremurilor noastre, promovată în cadrul unui proiect al Facultății de Muzică Timișoara Facultatea de Muzica și Teatru are placerea sa anunțe debutul unui proiect de popularizare a muzicii contemporane – MUSICOOLT. Șapte compozitori din patru orașe – Timisoara, Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi – isi propun sa demonstreze ca muzica contemporana nu este deloc ermetica si inaccesibila publicului ne-specialist, ci din contra. Aceasta este vie, colorata si capabila ... The post Muzica vremurilor noastre, promovata in cadrul unui proiect al Facultații de Muzica Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

