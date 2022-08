Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a festivalului UNTOLD se anunța a fi o experiența de neuitat. Peste 200 de artiști naționali și internaționali vor umple festivalul de magie. La una din scene vom avea surpriza de a mixa un DJ din Cluj-Napoca și anume POPBLOCK.

- Un alt buzoian iși va intalni fanii pe scena festivalului Neversea! Este voba despre Yny Sebi, iar cei care vor dori sa il asculte pe ritmuri de breakbeat, reggae, trap și rap sunt așteptați pe plaja. Ediția de anul acesta a festivalului se va desfașura pana duminica și vine cu o serie de personaje…

- Artiștii timișoreni Beck Corlan și Johnny Kui vor susține trei concerte in cadrul unui festival din Suedia, Gullbrannafestivalen, care se desfașoara in perioada 7 – 10 iulie, unde vor canta printre altele și cea mai noua compoziție a lor, numita „Viața”, care are un videoclip filmat in libraria Esotera…

- Cea de-a 5.a ediție a festivalului Launmomentdat in parc, care se desfașoara in acest sfarșit dde saptamana in Parcul Regina din Timișoara are parte de peste 30 de trupe și DJ naționali și internaționali. Alaturi de momentele muzicale spectatorii au avut parte și de o serie de momente artistice desfașurate…

- Editia a doua a Cluj Folk Fest s-a incheiat sambata seara, 4 iunie, dupa trei seri pline de folk si emotie pentru amatorii acestui gen muzical. Desfasurat intre 2 si 4 iunie, evenimentul a adus la 14 artisti consacrati, dar si 10 proiecte muzicale din toata tara la Concursul National de Talente.

- Organizatorii evenimentului MandrIE maramureșeana va invita in weekendul 24-26 iunie la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara – Muzeul Satului din Baia Mare. Ediția din acest an este despre bucurIE, despre trei zile cu evenimente fara restricții sanitare, cu invitați deosebiti. Duminica, 26…

- Ediția a șasea de la Te Cunosc de Undeva a inceput in aceasta seara intr-un mod surprinzator! Marele artist care a cucerit Romania cu ani in urma, David Bisbal, a fost prezent pe scena, fiind interpretat chiar de catre Carmen Chindriș și Romica Țociu. Iata ce parere au avut jurații despre marea transformare.

