Muzică tibetană la a 13-a ediţie a Săptămânii Filmului Maghiar Maghiar Pentru prima data la București, proiectul inedit „CSOMA – Opera Cinematique” va putea fi urmarit live duminica, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Mare a Centrului Cultural al Capitalei - ARCUB, din strada Lipscani, nr. 84-90. Evenimentul este organizat de Institutul Balassi - Institutul Maghiar din București cu sprijinul Fondului National Cultural Maghiar si al Primariei Municipiului București, prin ARCUB. Spectacolul face parte din cea de-a 13-a editie a Saptamanii Filmului Maghiar Maghiar organizat de Institutul Balassi – Institutul Maghiar din Bucuresti. „CSOMA – Opera Cinematique” este… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

