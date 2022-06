Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 11-18 iunie marcheaza a 17-a ediție a Festivalului „ BUZAU / IUBEȘTE / TEATRU” pe scena Teatrului „George Ciprian” Buzau , cu o selecție de spectacole și evenimente notabile din spațiul teatral național. Dupa doi ani in care atat teatrul, cultura, cat și intreaga societate au avut de suferit,…

- In aceasta perioada se desfasoara in Baia Mare cea de-a 28 –a editie a Festivalului International de Artele Spectacolului “ATELIER”. Vor avea loc spectacole de teatru-dans, teatru-gestual sau teatru in spatii neconventionale, precum si spectacole de circ contemporan sau instalatii umane. Organziatorii…

- Facultatea de Muzica și Teatru organizeaza, in perioada 2-10 iunie, prima ediție a festivalului de artele spectacolului germAct. Manifestarea aduce in lumina reflectoarelor producții de teatru, recitaluri camerale, concerte, prezentari de carte, seri de lieduri și poezie, VR, performance-uri, proiecții…

- In acest weekend, Institutul Francez va invita la cea de-a 11-a ediție a Festivalului pentru copii Casuța Piticilor. La Institutul Francez sunt pregatite spectacole de circ, de mima și acrobație, de opera pentru copii, de teatru de papuși și teatru muzical, ateliere de lectura și de dans, toate presarate…

- In 27-29 mai se anunța un weekend de poveste, plin de aventuri pentru cei mici, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Casuța Piticilor. La Institutul Francez sunt pregatite spectacole de circ, de mima și acrobație, de opera pentru copii, de teatru de papuși și teatru muzical, ateliere de lectura și…

- Festivalul de Teatru ”Povești” Alba Iulia. PROGRAMUL de miercuri: ”Nu sunt eu”, ”Tache, Ianke și Cadar” și spectacole pentru copii Miercuri este a patra zi a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, cu un program variat de evenimente: spectacole de teatru pentru copii, lansare de carte și…

- Bursa de Spectacole de la Sibiu, singura structura de acest gen din Romania și una dintre cele mai valoroase din lume, se va desfașura in perioada 27-30 iunie 2022, in aceeași tripla dimensiune – fizica, hibrida și online, in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Participanții prezenți…