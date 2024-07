Stiri pe aceeasi tema

- Trupele Sleaford Mods și Hospitality Takeover nu vor mai concerta in aceasta seara la Bonțida.Motivul anularii este faptul ca membrii trupelor menționate nu au mai putut ajunge la Cluj in timp util, din cauza haosului creat pe aeroporturi de o problema a sistemelor de operare Microsoft.O eroare informatica…

- Calatorie in timp pentru fanii metal la Electric Castle. Joi noaptea, scena Hangar a fost martora unui concert memorabil avandu-i in prim plan pe frații Max și Igor Cavalera, fondatorii Sepultura. Pentru prima data la Bonțida, cei doi au demonstrat ca muzica de calitate nu are varsta.

- Orașul vibreaza, atmosfera este electrizanta, iar in Iulius Mall Cluj se simte deja vibe-ul de la Electric Castle. Primul pas spre festival incepe la Iulius Mall Cluj, unde este amplasat un Pre Swap Point, dar și stația de bus, de unde vei pleca direct spre Bonțida. Am pregatit și Electric Offers personalizate,…

- Una din cele mai cunoscute trupe de rock alternativ din Romania, Robin and the Backstabbers, va susține un concert la Timișoara, la sfarșitul acestei saptamani. Pop-rock, electro, indie, alternative, muzica lor nu se rezuma la un singur gen. Prin latura lor experimentala, au reușit sa aduca un suflu…

- O luna de zile a mai ramas pana la deschiderea porților festivalului Electric Castle. Organizatorii au anunțat programul pe zile. Cap de afiș este Sean Paul, dar și alte nume cunoscute sunt anunțate la Bonțida: Massive Attack, Delia, Vița de Vie, Fara Zahar, Vama, Irina Rimes, Șuie Paparude, numeroși…

- Zelenski a inceput sa vorbeasca direct la adresa lui Biden, pe problema armelor NATO pe care nu are voie sa le foloseasca pentru a lovi ținte de pe teritoriul Rusiei, intr-un interviu pentru The Guardian.

- Zeci de studenți pro-palestinieni prezenți la ceremonia de absolvire de la Universitatea Duke, din Carolina de Nord, au parasit si au huiduit evenimentul in momentul in care actorul de comedie Jerry Seinfeld, sustinator al Israelului, a fost recompensat cu o diploma onorifica, relateaza BBC.Imagini…

- Partidul Social Democrat invita buzoienii la evenimentul SARBATOREȘTE ROMANEȘTE – IMPREUNA IN PARCUL CRANG, miercuri, 8 mai, intre orele 14:00 și 21:00. Programul evenimentului cuprinde activitați pentru intreaga familie. De la ora 14:00, copiii se vor bucura de teatru de papuși, personaje colorate…