Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, Piața Libertații din Satu Mare va rasuna de marșuri militare și cantece din folclorul popular romanesc și din repertoriul internațional. Satmarenii sunt invitați, incepand cu ora 19.30, la concertul susținut de Muzica Reprezentativa a Jandarmeriei Romane. Evenimentul este organizat de…

- O fetita de 6 ani a cazut in aceasta dimineata, de etajul unui bloc situat pe strada Nicolae Balcescu, din orașul Balș. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, in jurul orei 6.30. La fața locului, s-a deplasat echipa operativa din cadrul Poliției orașului Balș. In urma evenimentului,…

- O ședința de cateva minute a Consiliului Local este ținuta ascunsa de catre Primaria Carei. Ședința s-a desfașurat online deci se putea transmite chiar și in direct daca informaticienii angajați ar știi meserie. Ședințele Consiliului Local sunt publice. Buletin de Carei

- Deputatul Adrian Cozma, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, a prezentat in cadrul unei conferințe de presa o noua ”furaciune” marca UDMR, care se incadreaza in ceea ce a numit ”șovinismul sau discriminarea economica a oamenilor primarului Gabor Kereskenyi”. Conform datelor…

- Marți, 28 mai 2024, a avut loc o ședința de indata a Consiliului Local Carei. S-a dat citire proiectelor de pe Ordinea de zi de catre președintele de ședința, s-au pus intrebarile aferente protocolului de ședința iar consilierii au ridicat cuminți mana pentru a le vota. In orb. In mai puțin de 6 minute…

- Informațiile despre practicile UDMR de a aborda cetațenii in prag de alegeri electorale au ajuns in toata țara deși cenzura la adresa Buletin de Carei și a puținelor ziare romanești existente este drastica. Serviciile prietene știu de ce. Romanii au aflat cu ce se confrunta locuitorii din zonele unde…

- Primaria Carei precum și Primaria Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare nu anunța nimic despre manifestarile dedicate Zilei Independenței Romaniei. Toate aceste instituții sunt conduse de demnitari romani din partea ONG-ului UDMR. UDMR are derogare de la guvernul Ciolacu ca sa nu respecte sarbatorile…

- Un barbat de etnie roma in varsta de 37 de ani din comuna Sprancenata, pe fondul unui conflict intrafamilial, acesta și-a batut soția, tarand-o pana in strada unde i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit, dupa care a fugit. A fost prins in scurt timp.*La data de 29 aprilie 2024, in jurul orei 15:00,…