Muzica relaxantă, cea mai ascultată în perioada izolării la domiciliu, potrivit Spotify Intr-un moment in care peste patru din zece locuitori ai planetei sunt izolati la domiciliu ca parte a masurilor de limitare a pandemiei de COVID-19, stilurile muzicale evolueaza, iar piesele ''chill'', cu linii melodice relaxante, sunt cele mai apreciate, potrivit platformei de streaming Spotify, informeaza AFP.



"In contextul in care tot mai multe persoane au ramas la domiciliu in aceste ultime saptamani, am asistat la diferite schimbari in felul in care este ascultata muzica si sunt urmarite podcasturile", a declarat luni compania de streaming intr-un comunicat.

