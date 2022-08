Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, artista de muzica populara, Cornelia Rednic, dezvaluia ca a slabit 33 de kilograme, cu un stil de viața sanatos. Chiar daca și-a schimbat total alimentația, vedeta nu a putut renunța la ciocolata, insa a gasit o metoda care o ajuta sa nu se ingrașe din nou. „Iubesc ciocolata, imi place…

- Primaria orașului Ciacova, Consiliul Local Ciacova și Consiliul Județean Timiș organizeaza in 14 și 15 august Zilele orașului Ciacova. Nume mari ale muzicii populare romanești vor intreține atmosfera evenimentului.

- La multi ani, Veta Biriș! Tezaurul cantecului popular din Alba implinește frumoasa varsta de 73 de ani! La multi ani, Veta Biriș! Tezaurul cantecului popular din Alba implinește frumoasa varsta de 73 de ani! Veta Biriș, una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania, sarbatorește…

- Un cunoscut interpret de muzica folclorica de la noi se cere la Survivor Romania! Artistul se pregatește deja, in speranța ca producatorii de la PRO TV vor lua in calcul dorința sa. Cantarețul de muzica tradiționala Mihai Priescu și-ar dori nespus de mult sa ajunga la Survivor Romania, in echipa Faimoșilor.…

- Maria Dragomiroiu, in varsta de 67 de ani, a dezvaluit care este ritualul ei de infrumusețare. Interpreta de muzica populara a spus cum iși menține tenul fara riduri.Celebra cantareața are o rutina de ingrijire foarte simpla și respecta regulile esențiale. Maria Dragomiroiu a dezvaluit ce ritual de…

- Vladuța Lupau va deveni mama in aproximativ o luna și așteapta cu mare nerabdare sa iși stranga bebelușul la piept. Interpreta de muzica populara a fost luata peste picior de lume, dupa ce a dezvaluit ca iși va imbraca fiul și cu haine de la second-hand. Recent, Vladuța Lupau a marturisit ca iși va…

- Este doliu in lumea artistica din Romania. Artistul de muzica populara a murit la varsta de 58 de ani. Era cunoscut in breasla ca „Zongorașul”, din Țara Oașului. Artistul a decedat in urma unui stop cardio-respirator. El se afla la domiciliul sau din satul Boinești, iar din pacate medicii nu au mai…

- Mioara Velicu se numara printre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara din Romania. Celebra pentru dulcele grai moldovenesc, repertoriul bogat și zambetul nelipsit, vedeta este un adevarat deliciu atunci cand apare la televizor. Puține sunt ocaziile cand artista este trista sau suparata. Ei…