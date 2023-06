Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 28 iunie 2023, incepand cu ora 14:00, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad va gazdui conferința „Muzica pentru Caragiale. Adaptare si adoptare”, susținuta de... The post Conferința „Muzica pentru Caragiale. Adaptare si adoptare”, la Biblioteca appeared first on Special Arad · ultimele…

- Saptamana aceasta, Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” a gazduit evenimentul ,,Poduri literare intre prieteni”, manifestare care a avut-o in centrul atenției pe scriitoarea Ramona Muller, dupa ce, in debut, a avut loc festivitatea de premiere a concursului județean de poezie ,,Universul Copilariei…

- Gala premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Romania - ediția 52-a, va avea loc pe 8 mai, ora 17:00, intr-un cadru complet nou – Opera Naționala București – și sub o forma noua – aceea de spectacol.

- Gala premiilor Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - editia 52-a, va avea loc pe 8 mai, ora 17.00, intr-un cadru complet nou - Opera Nationala Bucuresti - si sub forma de spectacol.Publicul va putea descoperi fatete diverse ale componisticii romanesti, in diverse formule stilistice…

- Vineri, 21 aprilie 2023, incepand cu ora 17:00, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad va invita la vernisajul expoziției de arta „Ipostaze portretistice” a artistului... The post „Ipostaze portretistice” in mozaic cu semințe: o inedita expoziție de arta la Biblioteca appeared first on Special…

- Comunicat. Vineri, 21 aprilie 2023, incepand cu orele 14:00, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad organizeaza conferința „La Biblioteca, despre prietenie și carți cu Mircea... The post La Biblioteca, despre prietenie și carți cu Mircea Mihaieș și Ioan T. Morar appeared first on Special Arad…

- Proiectul cultural „Arta ocupa orașul" a fost inițiat anul trecut de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie G. E. Palade in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica I. L. Caragiale din București și cu Universitatea Naționala de Muzica din București,…

- „Culorile sufletului” este titlul expoziției de pictura a artistului plastic amator Zina Tomuța. Vernisajul va avea loc joi, 30 martie, incepand cu ora 15, la Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad, Sala Arta și Multimedia „Sabin Dragoi”.