Muzica pe care o ascultăm, parte a identităţii noastre Fara nici o indoiala, muzica pe care o ascultam si impartasim cu altii este parte a individualitatii nostre, a identitatii personale, sociale si culturale, inclusiv prin dorinta de a ne integra, de a corespunde sau a ne diferentia de majoritate. Departe de a fi doar distractie sau o experienta pur estetica, muzica este un limbaj in sine, care se dezvolta continuu, odata cu omenirea. Inca de cand eram elev de gimnaziu, una dintre primele intrebari pe care le puneam persoanelor cu care intram in contact, in vederea unei relatii de prietenie, era legata de ce fel de muzica asculta. Raspunsurile pe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

