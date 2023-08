Muzică live, la Pescada Porto, noul restaurant cu specific pescăresc din Iulius Town Oferta culinara de fine dining din Iulius Town continua sa se diversifice și aduce timișorenilor noi experiențe senzoriale. Pescada Porto, restaurant cu specific pescaresc, se deschide vineri, 11 august 2023, și aduce in farfurii rețete invațate de la pescari, cu pește și fructe de mare din Dunare, Marea Neagra, dar și din oceane. Cu ocazia inaugurarii, in noul restaurant vor avea loc, tot weekend-ul, o varietate de evenimente: concerte, ateliere de creație pentru copii, statui vivante, face painting. Dupa ce a acumulat o experiența de șase ani, restaurantul Pescada deschide a doua sa locație… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Oferta culinara de fine dining din Iulius Town continua sa se diversifice și aduce timișorenilor noi experiențe senzoriale. Pescada Porto, restaurant cu specific pescaresc, se deschide vineri, 11 august 2023, și aduce in farfurii rețete invațate de la pescari, cu pește și fructe de mare…

- Timișoara, 27 iulie 2023: Un loc al diversitații, unde imaginația nu cunoaște limite, iar generațiile se intalnesc in cadrul evenimentelor dedicate tuturor, despre asta este Iulius Town. Weekend-ul acesta in Iulius Gardens vor avea loc meciuri demonstrative de volei pe plaja, un spectacol stradal…

- In prima luna de la inaugurare, restaurantul Taverna Racilor din Iulius Town, apreciat de peste 35.000 de timișoreni Timișoara, 26 iulie 2023: King Crab din Norvegia, homari albaștri din Franța, dar și alte specialitați aduse special din Grecia sunt deliciile de care s-au bucurat peste 35.000 de timișoreni,…

- Pretul global al cerealelor ar putea creste cu pana la 15%, dupa ce Rusia s-a retras dintr-un acord international care permitea Ucrainei sa isi exporte in siguranta cerealele prin porturile sale de la Marea Neagra, a declarat economistul sef de la Fondul Monetar International, Pierre-Olivier Gourinchas,…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacurile efectuate de forțele ruse impotriva infrastructurii ucrainene civile de pe Dunare, spunand ca acestea „prezinta riscuri serioase pentru securitatea din Marea Neagra”. Președintele Romaniei a explicat ca aceste atacuri afecteaza…

- Actorul american Johnny Depp gasit inconștient, sambata, in camera sa de hotel, din Budapesta, informeaza presa maghiara. Johnny Depp a fost nevoit sa anuleze show-ul din Budapesta dupa ce a fost gasit inconștient in camera sa de hotel. Actorul și cantarețul Johnny Depp, care a ramas in istorie pentru…

- "Exista de mult intentia ucraineana de a folosi intr-un mod rezonabil Canalul Bastroe pentru a iesi la Marea Neagra. Daca se vor face lucrari sau nu, ramane de vazut. Pana acum, totul a fost un mit, nu s-au facut lucrari de adancire, ultimele masurari au aratat ca s-au facut lucrari de intretinere.…

- FOTO: Capitanul Barbossa din Pirații din Caraibe a vizitat Alba. Actorul Geoffrey Rush s-a oprit la Conacul Secuiesc din Colțești Actorul Geoffrey Rush, celebru pentru rolul sau din Pirații din Caraibe (capitanul Hector Barbossa) a vizitat miercuri județul Alba. El s-a oprit la Rimetea, unde a luat…