Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Teona Ariana Suceava a organizat, in perioada 11 – 15 aprilie,in parteneriat cu Fundația FARA și Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Noua Viata" Suceava, Tabara „Respiro" dedicata copiilor cu tulburari de spectru autist, la care au ...

- Terapia este singurul lucru care ii poate ajuta ca, intr-o buna zi, sa devina independenti. Vorbim despre copiii diagnosticati cu tulburare de spectru autist. Tratamentul lunar costa enorm, de aceea, masura care se va aplica in curand le va da o sansa in plus.

- In ultimii ani, semnele autismului au fost in prim-plan in cadrul campaniilor de constientizare ale acestei afectiuni, pentru a-i ajuta pe parinti sa depisteze precoce tulburarile de spectru la propriii copii si a le da, astfel, acestora o sansa mai mare de a se recupera. Cu cat tulburarile de spectru…

- E a șaptea zi de la izbucnirea razboiului din Ucraina, iar in continuare oamenii sunt terorizați de bombardamente. Alex, un tanar patron stabilit de mai mult timp in Kiev, a marturisit cum e situația in aceste momente in capitala Ucrainei.

- Politistii de investigatii criminale din Targu Mures au retinut un tanar banuit ca ar fi sustras, dintr-un autoturism, un telefon mobil. In fapt, din cercetari a reiesit ca, la data de 25 ianuarie, in cursul serii, un tanar, de 18 ani, din Odorheiu Secuiesc, ar fi sustras, dintr-un autoturism, un telefon…

- Mandat pus in aplicare de politisti. 2 ani si 7 luni de inchisoare. La data de 22 februarie a.c., politisti ai Politiei municipiului Medgidia, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de Investigatii Crimianle, au identificat un barbat, de 20 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a…

- DROGAT la volan: Tanar de 22 ani din Alba Iulia, prins de polițiști, in urma unui control DROGAT la volan: Tanar de 22 ani din Alba Iulia, prins de polițiști, in urma unui control La data de 21 februarie 2022, in jurul orei 18.40, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia,…

- 15 amenzi, in valoare de peste 11.000 de lei, pentru un tanar din Mureș, intr-o SINGURA NOAPTE. S-a ales și cu permisul suspendat pentru 420 de zile 15 amenzi, in valoare de peste 11.000 de lei, pentru un tanar din Mureș, intr-o SINGURA NOAPTE. S-a ales și cu permisul suspendat pentru 420 de zile Doar…