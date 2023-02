Stiri pe aceeasi tema

- 82% dintre angajați ar renunța la locul de munca din cauza unui manager nepotrivit FUTURE Manager – programul ce ajuta tinerii și profesorii sa iși dezvolte competențele de lideri. FUTURE Manager este programul gratuit care se lanseaza astazi in Romania pentru studenții și profesorii universitari…

- Platforma Wastebill este un produs de tipul SaaS (Software as a Service) și este un instrument smart și sigur de management al deșeurilor, care digitalizeaza activitațile de evidența, gestionare și raportare a obligațiilor de mediu, din companiile romanești, de toate marimile. Aplicația se dedica in…

- Au mai ramas doar doua zile pana cand vom sarbatori Sfantul Nicolae, iar ghetuțele copiilor sunt pregatite sa fie umplute cu cadouri. Incet, incet orașul a fost impanzit de tarabe de unde pot fi cumparate tradiționalele nuielușe. Prețurile sunt pentru toate buzunarele.

- Proiectul timișorean Echomode a lansat un nou single care poarta numele de „One Day in Heaven”, melodia timișoreanului Flavius Lombrea (cel care se afla in spatele acestui proiect) avand, ca și creațiile sale anterioare, un iz de Depeche Mode cat se poate de pregnant. In cursul acestui an Echomode a…

- Un numar de 200 de invitați, prezenți la Sala 2 din Timișoara, au facut cunoștința cu varianta in holograma a șefului ADR Vest, Sorin Maxim, atunci cand acesta a ales sa lanseze dintr-o postura cu totul inedita primul Program Operațional Regional care va fi condus de ”acasa”, de la Timișoara și nu de…

- YOXO ofera de acum clienților acces la conectivitate prin intermediul rețelei 5G . Astfel, una dintre cele mai așteptate funcționalitați, solicitata de peste o treime dintre utilizatorii care au participat in trimestrul 2 la studii de piața, devine disponibila clienților YOXO. Lansat ca un abonament…

- Lansarea celei de-a doua compilații a proiectului Lost Tapes, care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute la Mononom, a adunat la fața locului un public numeros, seara cu pricina fiind o șezatoare la care au asistat deopotriva diverși muzicieni care au activat pe scena locala de-a lungul anilor…

- Muzica timișoreana „alternativa“ a avut parte la sfarșitul saptamanii trecute de Muzicon.hub Showcase, o acțiune interesanta care a inclus o cantare alaturi de cateva nume „fresh“ din orașul de pe Bega care cu decenii in urma era considerat epicentrul rock-ului autohton. „Vitrina“ celor de la Muzicon.hub…