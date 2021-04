Stiri pe aceeasi tema

- Psihodrom Records anunța lansarea celei de-a doua compilații realizata de artiști ai muzicii electronice contemporane (prima fiind lansata la sfarșitul anului trecut). Aceasta conține exclusiv...

- RESITA – Asta este parerea primarului Ioan Popa, care desi a avut Covid si s-a vaccinat, continua sa poarte masca si sa-i indemne pe toti sa faca la fel! Intrebat de protestele care s-au derulat si mai urmeaza, inclusiv la Resita, primarul Ioan Popa a precizat ca le-a vazut: „Luni ne-au facut capul…

- Proiectul timișorean FreeJay meets Ella a revenit in fața melomanilor cu videoclipul piesei „Call of the Sirens“, melodia fiind inregistrata și mixata la studioul local DSPro. „In cazul acestei piese, am tins catre un sound mai cinematic decat in cele precedente, cu o mai mare expresivitate și «adancime»…

- Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universitații de Vest din Timișoara anunța lansarea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesionala continua „Profesorul XXI/21 – Un model de invațare pe tot parcursul vieții. Dezvoltarea de competențe digitale, antreprenoriale…

- Duo-ul timisorean de muzica electronica We Are Creepz a lansat remixul „In Brightness”, dupa piesa omonima a trupei Thy Veils, sub label-ul Psihodrom Records. Format din Tiberiu Vasilescu si Mihai Gradina, proiectul este activ pe scena romaneasca de muzica electronica, We Are Creepz lansand pana acum…

- Agenția Naționala Transport Auto informeaza operatorii de transport ca Ministerul Inovației și Tehnologiei al Ungariei a confirmat oficial lansarea sistemului de inregistrare electronica pentru transporturile rutiere internaționale BIREG.

- Solista Alira Mun a lansat un nou videoclip, care poarta numele de „Spațiu”, filmat in Parcul Dendrologic Bazoș. Clipul este rezigat de Alira Mun, filmat de Flavius Marușca și editat de Cristian Vaduva, iar mixajul și mastering-ul audio au fost realizate de Attila Lukinich. Parcul Dendrologic Bazoș…

- Sambata 16 ianuarie, cu incepere de la ora 18, melomanii care gusta genurile electronice sunt invitați la o sesiune online alaturi de Doctorul Sinteza, evenimentul urmand sa fie transmis din incinta Mononom Timișoara. In spatele misteriosului nume de Doctorul Sinteza, se afla doua figuri cunoscute pentru…