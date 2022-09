Stiri pe aceeasi tema

- Noul proiect inițiat de Centrul Cultural Subcarpați, Tumbe, va susține un concert inedit in cadrul ediției din acest an a festivalului Plai, eveniment care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Tumbe readuce la viața cantecele vechi din folclorul armanesc…

- Puba Hromadka, artistul nascut in Timișoara care din 1977 traiește in Germania, revine cu un concert extraordinar in țara noastra, care va avea loc in cadrul Bucharest Jazz Festival, care se desfașoara in perioada 16 – 18 septembrie. Editia din acest an a festivalului va avea loc la Combinatul Fondului…

- Programul „Sci-art your life” derulat de META Spațiu, cu sprijinul AFCN (Administrația Fondului Cultural Național) și al Consiliului Județean Timiș, continua cu doua noi expoziții. Vor putea fi vizitate la Centrul de arta și știința MV din Timișoara.

- Romania, din nou pe lista rușinii. Topul unde ne clasam langa Baku, Taiwan sau Jakarta! Ediția 2023 a clasamentului global, publicata vara aceasta, este condusa de Londra, Munchen și Seul. Cel mai bun scor il are Clujul, urmat la mica distanța, cu scoruri aproape egale, de Timișoara și de Capitala.

- Alin Adrian Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, dorește sa construiasca un terminal cargo pe Aeroportul Internațional din Timișoara. Au aparut insa diverse probleme din cauza celor 46 de hectare de teren, aflate in proprietatea Ministerului Transporturilor, iar afacerea bate pasul pe loc.…

- Cinefilii timișoreni și copiii se pot bucura in perioada 26-31 iulie de un maraton de șase zile de filme multi-premiate și avanpremiere in Gradina de Vara Capitol a Filarmonicii Banatul și la Cinema Victoria.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ca nu se va construi niciun spital nou prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ci 25 de unitati medicale existente vor fi finantate pentru diverse imbunatatiri, constructii, reamenajari.…

- In premiera nationala, Muzeul National al Banatului din Timisoara impreuna cu Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Romane, Filiala Iasi si sprijinul Consiliului Judetean Timis, organizeaza un simpozion international dedicat culturii sarmatilor din Eurasia.