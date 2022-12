Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat dat in urmarire națioala a fost prins la Timișoara, dupa ce jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș l-au legitimat pe strada, alaturi de mai multe persoane care petreceau, scrie PressAlert.

- Ghinion teribil pentru un individ de 25 de ani, condamnat pentru complicitate la talharie calificata și dat in urmarire naționala, la Timișoara. El a fost depistat de un echipaj de jandarmi care l-a legitimat pentru ca asculta muzica tare pe strada, la o boxa portabila. Tanarul a fost introdus in penitenciar.

- Minora injunghiata in strada la Trușești. Atacatorul, un tanar de 20 de ani din Guranda, a fost prins in timp ce incerca sa fuga Polițiștii din Botoșani au fost sesizați astazi, 31 decembrie 2022, prin apel 112 cu privire la faptul ca in comuna Trușești, o minora ar fi fost injunghiata in strada. Echipajul…

- Un tanar de 25 de ani din județul Prahova, dat in urmarire naționala pentru executarea unei pedepse de patru ani inchisoare pentru complicitate la talharie, a fost prins la Timișoara pentru ca asculta muzica la un nivel ridicat, pe strada.

- Un barbat de 40 de ani, originar din raionul Ialoveni, risca o amenda usturatoare dupa ce a urcat beat crița la volan. Noaptea trecuta, un echipaj al Inspectoratului de poliție Ialoveni, deplasandu-se pe traseu, in apropierea localitații Razeni a observat un automobil care se deplasa haotic. Fiind somat…