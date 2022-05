Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de muzica si arta stradala st.ART va avea loc in zona Calea Victoriei, una dintre cele mai vechi artere ale Bucurestiului, mai exact in apropiere de Muzeul National de Istorie a Romaniei. In perioada 21-22 mai, strazile Ilfov si Inginer Guglielmo Marconi vor fi inchise circulatiei si transformate…

- La puțin peste o luna de la inceperea autorecenzarii online la nivel național, 104 147 de dambovițeni au completat formularul. Dintre aceștia, doar 24, 6% sunt completate prin autorecenzare online. Post-ul Peste 100 000 de dambovițeni s-au autorecenzat deja. De ce e important sa completam formularul?…

- In perioada 20.06.2022 – 01.07.2022, in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Dambovița va fi implementat modul de lucru „ONLINE” in privința operațiunilor de Post-ul DAMBOVIȚA: Operațiunilor de inmatriculare și transcriere a vehiculelor se vor…

- Papa Francisc a facut un apel la abolirea razboiului, inainte ca razboiul „sa aboleasca umanitatea”, pe fondul temerilor unui conflict global antrenat de invazia Rusiei in Ucraina, transmite Antena 3. Papa s-a adresat miilor de oameni aflați in Piața Sfantul Petru din Roma pentru binecuvantarea sa…

- In Harkov, unde bombardamentele continua, festivalul de muzica clasica KharkivMusicFest 2022 se va desfașura intr-un buncar, a scris publicația Ukrainska Pravda . Deschiderea oficiala a evenimentului a avut loc pe peronul stației de metrou „Muzeul de istorie”. Subteranul este „casa” pentru peste 15.000…

- Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița cauta voluntari care sa dea o mana de ajutor in a le face zilele mai liniștite și mai frumoase copiiilor, adulților Post-ul DGASPC cauta voluntari pentru fapte bune. Cum poți da și tu o mana de ajutor apare prima data in Gazeta…

- Una din salile Muzeului de Istorie din Targoviște a fost sala de clasa pentru elevii clasei a IX-a a Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino”. “In contextul unei bune colaborari cu Post-ul Lecție de istorie la Muzeu – „Razboiul și lupta pentru supraviețuire” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Mircea Cartarescu, Mihaela Miroiu si Radu Vancu vor discuta, joi, de la ora 19.30, pe Facebook Humanitas, despre cartea „Lemnul stramb al omenirii” de Isaiah Berlin, aparuta recent in colectia Eseu. O editie de Henry Hardy, in traducerea lui Andrei Costea, cu un cuvant inainte de John Banville.