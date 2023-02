Stiri pe aceeasi tema

- Liga Studenților din Targu Mureș anunța organizarea evenimentului anual Zilele Educației Medicale, un proiect marca SCOME, derulat in colaborare cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, in perioada 28 februarie – 5 martie 2023. "Evenimentul…

- Semnalam apariția numarului 4/2022 al revistei "Alumni", publicație editata de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" Targu Mureș, in cadrul proiectului "Internaționalizarea UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, intre continuitate și descoperire…

- Cu ocazia Zilelor Colegiului Național „Unirea" din Targu Mureș, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a organizat workshop-ul "My EU Future-EU4Youth Opportunities", prilej cu care elevii au aflat care sunt oportunitațile de studiu, formare, voluntariat…

- Laboratorul de Explorari Funcționale din cadrul Centrului Avansat de Cercetari Medicale și Farmaceutice al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș ofera cluburilor sportive, sportivilor amatori și de performanța posibilitatea de a realiza…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a anunțat, in urma cu cateva zile, cu prilejul Discursului Anual susținut in cadrul Galei Festive UMFST, deschiderea unor programe noi de studiu la Extensia…

- Centrul de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș a gazduit joi, 8 decembrie tradiționala Gala a UMFST, eveniment organizat in cadrul Zilelor UMFST 2022. Ca in fiecare an, cel mai așteptat moment al Galei a fost discursul susținut de catre prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universitații de…

- Sala festiva a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost inaugurata astazi, in cadrul Zilelor UMFST, dupa ce a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și restaurare. In timpul lucrarilor de renovare a cladirii centrale a Universitații…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mures (UMFST), profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat, luni, ca in prima parte a anului viitor ar putea incepe constructia Spitalului Clinic Universitar „George Emil Palade", un proiect al universitatii…