Stiri pe aceeasi tema

- Locul de intalnire al teatrofililor constanteni si nu numai, este, in aceste zile, la Termele Romane, langa Poarta I, și la Teatrul de Stat Constanța, caci a inceput Festivalul International de Teatru Independent de la Constanta, editia a VI-a sau, mai pe scurt, FITIC 6.0! Prima seara a avut un public…

- Fortele Navale Romane organizeaza, astazi, in portul militar Constanta, o ceremonie aniversara, la care publicul nu va avea acces.Sarbatorita din anul 1902, Ziua Marinei Romane a ajuns la cea de a 119 a editie si, pentru al doilea an consecutiv, cel mai mare eveniment al marinarilor va fi marcat de…

- Incepand din data de 6 august, pe tot parcursul acestei luni, Teatrul de Stat Constanța prezinta o mini-stagiune estivala care va cuprinde reprezentații la sediu, la Teatrul de Vara Soveja, turnee și participari la festivaluri importante, dar și doua spectacole ale unor trupe de tineri actori și balerini…

- Turneul final al EURO 2020, care este gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti, a inceput pe 11 iunie 2021 si se va incheia pe 11 iulie 2021. Meciul de deschidere a fost cel dintre Italia si Turcia, scor 0-3, disputat la 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Finala va avea loc…

- Programul sarbatorii Sfantului Voievod Ștefan cel Mare la implinirea a 517 ani de la trecerea la lacașurile de veci Manastirea Putna, 1–2 iulie 2021 Joi, 1 iulie 18:00 – 22:00 Slujba Privegherii in cinstea Sfantului Voievod Ștefan cel Mare. Va sluji Preasfințitul Parinte Nichifor Botoșaneanul, Episcop…

- Orașul Topoloveni implinește 600 de ani de atestare documentara (19 iunie 1421 – 19 iunie 2021). Mai multe manifestari artistice au loc in aceasta saptamana, incepand de joi, 17 iunie, pana pe 25 iunie. Intrarea la spectacole este gratuita. Programul complet: Joi, 17 iunie, la ora 12.30 va avea loc…

- Pe „Olimpico“ din Roma, Italia si Turcia se vor infrunta, diseara (ora 22.00, Pro TV), in partida de deschidere. Va fi primul din cele 51 de meciuri care se vor desfasura, in perioada 11 iunie - 11 iulie.

- In acest an, pe 2 iunie, se implinesc 2 ani de cand Episcopii Martiri greco-catolici au fost declarați Fericiți de catre Papa Francisc, pe Campia Libertații din Blaj. De anul trecut, Sarbatoarea Fericiților Episcopi Martiri este trecuta in calendar, pe data de 2 iunie, ca sarbatoare de porunca. In Baia…