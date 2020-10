Stiri pe aceeasi tema

- Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, invita publicul la expozitia de pictura „MOMENT”, a tinerilor absolventi ai Liceului de Arte „Balasa Doamna”, Gheorghe Radu Nicolae si Supiala Teodora.Expozitia, gazduita la Muzeul de Arta in „Sala de consiliu”, va fi deschisa vizitarii pana la…

- Banca Naționala a Romaniei organizeaza in perioada 15 septembrie – 14 octombrie 2020 expoziția in aer liber dedicata aniversarii a 140 de ani de la inființarea instituției, a șaisprezecea banca centrala din lume din perspectiva cronologica.Expoziția este amplasata in strada Lipscani nr. 25,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) organizeaza, in perioada 15 septembrie - 14 octombrie 2020, expozitia in aer liber dedicata aniversarii a 140 de ani de la infiintarea institutiei, a saisprezecea banca centrala din lume din perspectiva cronologica. Conform unui comunicat al institutiei, expozitia este…

- Expozitia de cultura si civilizatie indiana intitulata "De la Gange la Golesti" va fi vernisata sambata, la Muzeul Golesti. "Expozitia isi propune sa aduca in fata publicului nostru un fragment din cultura traditionala indiana, prin expunerea unor obiecte de vestimentatie, podoabe si tapiserii…

- O expozitie dedicata istoriei sindicatului "Solidaritatea" din Polonia anului 1989 poate fi admirata, incepand de marti, pe gardul fostului Palat Regal. Potrivit unui comunicat al MNAR, transmis marti AGERPRES, intitulata "A 40-a aniversare a revolutiei Solidaritatea", expozitia este pregatita…

- Casa Municipala de Cultura Dorohoi invita publicul iubitor de frumos la expoziția de pictura dedicata artistului dorohoian Ion Murariu, un maestru recunoscut al plasticii romanești contemporane și un veritabil „creator” de școala.

- “Polonia se retrage din tratatul european privind violențele impotriva femeilor, considerand ca acest tratat este contrar drepturilor parinților din moment ce el cere școlilor sa-i educe pe elevi in spiritul egalitații femeilor cu barbații”, a anunțat sambata Zbigniew Ziobro, ministrul polonez al Justiției…

- Diferite obiecte de cult, carți, icoane pe lemn și sticla din patrimoniul Museikon sunt expuse online pe rețelele sociale ale Institutului Cultural Roman – Madrid. Expozitia „Museikon – o istorie a icoanei transilvanene” este disponibila in spatiul virtual in perioada 23 iulie – 28 august, potrivit basilica.ro.Exponatele…