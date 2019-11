Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Arad participa, alaturi de alte 30 de muzee și institute de cercetare din Romania, la expozitia „Originile Europei. Civilizații preistorice intre Carpați și Dunarea de Jos“. Evenimentul este organizat in cadrul Festivalului Internațional de Arte EUROPALIA la Muzeul Grand Curtius din…

- La Muzeul Grand Curtius din Liege, Belgia, a avut loc, saptamana trecuta, vernisajul expozitiei „Originile Europei. Civilizatii preistorice intre Carpati si Dunarea de Jos“, eveniment organizat in cadrul Festivalului International de Arte Europalia.

