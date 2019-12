Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a anuntat duminica ca a efectuat un „test foarte important” la baza sa de lansare a satelitilor Sohae, inconjurat de mister, dar semnificativ pentru esecul negocierilor in domeniul nuclear dintre Phenian si Washington, informeaza Agerpres, citand AFP.Informatia a fost transmisa de agentia…

- Avocatul personal al presedintelui Donald Trump si figura centrala in dosarul ucrainean, Rudy Giuliani s-a aflat miercuri la Kiev pentru o documentare care vizeaza anularea anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui american, potrivit New York Times, relateaza AFP. In timp ce democratii…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marți, în mod unanim, proiectul de lege privind protecția drepturilor umane în Hong Kong, în contextul escaladarii actelor de violența dintre manifestanții pro-democrație și forțele locale de ordine, scrie Mediafax, citând Reuters. „Actul…

- Giganții IT vor fi taxați cu 7% pe veniturile realizate in Cehia Guvernul ceh a aprobat un plan care prevede taxarea gigantilor din domeniul Internetului precum Google, Amazon, Facebook si Apple, transmite AP. Urmând exemplul Franţei şi al altor state, autorităţile de la Praga…

- ​Memorandumul privind securitatea rețelelor 5G, semnat în data de 20 august între Guvernele României și SUA, a fost desecretizat și publicat în data de 1 noiembrie pe site-ul Ministerului Comunicațiilor, dupa eșecul organizarii în acest an a licitației 5G. Publicarea documentului…

- Poate ca presedintele american Donald Trump este un consumator bine-cunoscut al produselor de tip fast-food, insa cel putin unul dintre localurile imperiului sau hotelier joaca cartea gastronomiei: restaurantul de sushi din Trump International Hotel din Washington se alatura celor cu o

- Avertizorul de integritate care a semnalat controversata discutie telefonica dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, apartine CIA, una dintre agentiile americane de informatii, si era repartizat la Casa Alba, a informat joi cotidianul New York Times, citat de AFP potrivit…