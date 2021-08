Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a anuntat ca va verifica autenticitatea a doua bunuri care ar fi apartinut marelui compozitor George Enescu, o partitura si o vioara, scoase la licitatie in 22 septembrie de casa Historic, scrie News.ro . Casa de licitatii Historic va organiza pe 22 septembrie, de…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca duminica, 1 august, va fi organizata Ziua portilor deschise la Cetatea de Scaun si mai multe muzee din judet. In program vor mai intra unitați muzeale din județ care aparțin de Muzeul Național al Bucovinei. Niculai Barba a…

- „Exista o singura pregatire pentru valul 4 al pandemiei: vaccinarea”, a declarat premierul Florin Cițu la Parlament referitor la impactul valului 4 al pandemiei care pare ca deja a inceput in Europa. Referitor la o a treia doza necesara impotriva coronavirusului, prim-ministrul susține ca…

- In toamna incepe șantierul la mult așteptata descarcare de pe autostrada din zona Sanandrei. Anunțul a fost facut de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, care spune ca in cateva saptamani se incheie partea de proiectare a contractului. Șantierul va fi gata in 18 luni.

- Andreea Olaru revine cu un nou proiect intitulat Y.A.L. („You Are Love”) și lanseaza prima piesa din cadrul acestuia – „Don’t Let Me Fall In”. Referitor la proiect, Andreea Olaru a declarat: „Y.A.L- inseamna . De ce ? Pentru ca simt și cred ca din asta m-a creat Dumnezeu; la fel ca pe fiecare din noi.…

- Primele probe prelevate pentru a se stabili daca tulpina indiana a virusului COVID-19 este prezenta in Republica Moldova au fost expediate la un laborator din afara țarii. Anunțul a fost facut astazi, 29 iunie, de catre secretarul de stat in domeniul asistența medicala spitaliceasca, Igor Curov, in…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a transmis, vineri, membrilor Adunarii Generale a Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii ca a constatat ca aceasta si-a pierdut increderea comunitatii, iar in acest context municipalitatea nu va mai asigura finantarea acesteia. Anuntul…

- Serviciile ruse si belaruse de informatii anunta joi ca-si consolideaza cooperarea impotriva ”agresivitatii Statelor Unite si tarilor occidentale”, intr-un nou semn de apropiere, pe fondul reprimarii sporite a opozitiei din Belarus, relateaza AFP. Directorul serviciilor ruse de informatii…