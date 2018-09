Stiri pe aceeasi tema

- Puternicul incendiu care a devastat duminica noapte Muzeul National din Rio de Janeiro ar fi fost cauzat de un mic balon cu aer cald, din hartie, care a aterizat pe acoperisul cladirii, a declarat luni ministrul Culturii din Brazilia, Sergio Sa Leitao. O alta posibila origine a incendiului…

- Un puternic incendiu care a devastat duminica noapte Muzeul National din Rio de Janeiro ar fi fost cauzat de un mic balon cu aer cald, din hartie, care a aterizat pe acoperisul cladirii, a declarat luni ministrul Culturii din Brazilia, Sergio Sa Leitao.

- Un incendiu a cuprins Muzeul Național al Braziliei din Rio de Janeiro, cea mai veche instituție științifica a țarii, duminica seara, noteaza BBC. Se crede ca majoritatea celor 20 de milioane de...

- Dezastru cultural in Brazilia. Muzeul National din Rio de Janeiro a fost aproape integral cuprins de flacari. O colectie de peste 20 de milioane de obiecte este in pericol sa se faca scrum. Mai mu...

- Un incendiu urias a izbucnit la Muzeul National al Braziliei din Rio de Janeiro, cea mai vechie institutie stiintifica din tara. La ora asta zeci de pompieri se lupta cu flacarile din cladirea a carei colectie depaseste 20 de milioane de articole, relateaza BBC.

- Iranianul Sohrab Moradi, campion olimpic la Rio de Janeiro in 2016, a doborat cel mai vechi record mondial la haltere, sambata la Jakarta, cu ocazia Jocurilor Asiatice din Indonezia, la categoria 94 kg, performanta care data din 1999. Moradi, care s-a aflat timp de doi ani sub incidenta…

- Cel puțin 14 persoane au fost ucise luni in cadrul unei operațiuni a poliției și armatei impotriva traficanților de droguri in favele și in periferia Rio de Janeiro, potrivit armatei și presei din aceasta țara, scrie AFP.

- Ieri a fost o zi neagra pentru Romania. Din nou. Va trebui mult efort, timp si energie sa reparam tot ce distrug PSD-ALDE, impreuna cu UDMR. Sa le luam pe rand. S-a votat infiintarea Fondului Suveran de Investitii, o entitate care nu respecta nici o logica economica si e doar o forma prin care PSD va…