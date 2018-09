Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National din Rio de Janeiro care gazduieste peste doua milioane de exponate a ars in totalitate. Incendiul a izbucnit aseara si s-a raspandit cu repeziciune pe intreaga suprafata a cladirii vechi de 200 de ani.

- Un incendiu de amploare a izbucnit duminica in Muzeul Național din orașul brazilian Rio de Janeiro, punand in pericol o colecție de peste 20 de milioane de obiecte, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.Potrivit site-ului postulu Globo, nu exista inca informații cu privire…

- Un incendiu urias a izbucnit la Muzeul National al Braziliei din Rio de Janeiro, cea mai vechie institutie stiintifica din tara. La ora asta zeci de pompieri se lupta cu flacarile din cladirea a carei colectie depaseste 20 de milioane de articole, relateaza BBC.

- Momente de panica pentru zeci de turisti aflati in vacanta in Bulgaria. Un autocar in care se aflau aproape cincizeci de persoane, printre care si romani, a fost cuprins de flacari in apropiere de...

- O mașina a luat foc pe Autostrada Bucuresti-Constanta. Conform primelor informații, incendiul s-a produs in urma unei defecțiuni tehnice. Momentan, circulația este complet blocata pe sensul catre Capitala.

- Un autocar a luat foc pe DN7, in zona Dealul Negru, pentru stingerea incendiului deplasandu se spre locul indicat mai multe echipaje de pompieri, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea, Catalin Popescu citat de Agerpres.ro. El a precizat ca nu sunt victime,…

- Reprezentantii ISU Gorj au anuntat, vineri, ca au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocar in care se aflau 33 de copii si 4 adulti. "Pana la sosirea echipajelor ISU, incendiul care se manifesta la compartimentul motor al autovehiculului, a fost lichidat…