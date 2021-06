Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizeaza un maraton de evenimente, sambata, 12 Iunie 2021, in curtea și mansarda bastionului Theresia. Maratonul de evenimente inseamna: ”Noaptea Muzeelor 2021” – un eveniment tradițional, organizat in fiecare an de cea mai…

- Muzeul National de Arta al Romaniei participa la Noaptea Muzeelor prin deschiderea a trei spatii, ce vor putea fi vizitate gratuit, sambata, in intervalul orar 16.00 - 00.00 (ultima intrare fiind la ora 23.00), informeaza News.ro. Vizitatorii vor putea parcurge expozitia "Calatoriile lui Iser",…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca masca va ramane obligatorie, in aer liber, in piețe, targuri, talciocuri și stații. Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti urmeaza sa ia aceasta decizie sambata, intr-o ședința. Intrebat, sambata, in ce zone ramane obligatorie…

- Guvernul a adoptat hotararea care prevede relaxarea masurilor incepand de azi. Se elimina obligativitatea mastii in spatii deschise si se renunta la restrictiile de circulatie pe timpul noptii. Premierul a mai anunțat ca programul restaurantelor și teraeselor se incheie la ora 24.00, competițiile sportive…

- Guvernul a adoptat hotararea care prevede relaxarea masurilor incepand de sambata. Se elimina obligativitatea mastii in spatii deschise si se renunta la restrictiile de circulatie pe timpul noptii, a anunțat Florin Cițu dupa ședința de Guvern. Premierul a mai anunțat ca programul restaurantelor și teraeselor…

- Americanii vaccinati impotriva maladiei COVID-19 nu vor mai trebui sa poarte masti de protecție in exterior, decat daca se afla grupuri mari de persoane, au anuntat, marti, autoritatile sanitare din Statele Unite.

- Comuna Ceru Bacainti, cea mai mica din județul Alba, inregistreaza, cu un singur caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, o incidenta de 3,66 la mie, motiv pentru care, incepand de miercuri, au fost instituite o serie de masuri pentru diminuarea impactului riscului, cum ar fi interzicerea…

