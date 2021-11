Muzeul Naţional de Artă al României, deschis cu acces gratuit pe 1 decembrie Galeriile de Arta Europeana, Medievala si Moderna Romaneasca si cinci expozitii temporare vor putea fi vizitate pe 1 decembrie, cu acces gratuit, la Muzeul National de Arta al Romaniei. Sub genericul „Pallady 150”, vor fi deschise patru expozitii dedicate implinirii a 150 de ani de la nasterea pictorului Theodor Pallady (1871 – 1956), unul dintre cei mai importanti artisti romani. Expozitiile isi propun sa prezinte aspecte inedite ale creatiei sale legat de lucrarile aflate in patrimoniul MNAR. La sediul central din fostul Palat Regal va avea loc expozitia „Jurnal intim” care va ilustra, prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

