Muzeul Național al Satului din București, popas pentru suflet Muzeul Național al Satului din București este o adevarata oaza de liniște in inima unei Capitale agitate. Intotdeauna vei gasi ceva nou și interesant in casele tradiționale și in colecțiile adunate la Muzeul Național al Satului din București. Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” din București a implinit venerabila varsta de 84 de ani, dar intinerește cu fiecare generație noua care ii calca pragul. Casele sunt vechi, morile, fantanile, biserica, gardurile, ulițele sunt intocmai ca la bunici. Dar in fiecare zi, Muzeul Satului prinde culoare și viața și are ceva nou sa ne arate, ori de cate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

