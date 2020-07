Stiri pe aceeasi tema

- La Suceava continua seria de mini-spectacole din cadrul proiectului „Dor de viața, dor de cintec”. Astazi, intre orele 17.00 și 19.00, la Muzeul de Științele Naturii, Johannes Onesciuc, Diana Pastru, Ionuț Țanța, Emil Lupu și Leonard Raicu, vor prezenta piese celebre de muzica clasica și cafe-concert.…

- Intre 3 și 5 iulie, la Suceava este programata o noua etapa a proiectului „Dor de viața, dor de cantec”, derulat de Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural Bucovina. Astfel, maine, 3 iulie, intre orele 17.00 și 19.00, la Muzeul de Științele Naturii, și sambata și duminica, intre orele 15.00…

- Intre 6 iulie și 6 august, Muzeul de Științele Naturii din Suceava va gazdui expoziția temporara „Platoșe invincibile”. Muzeul Național al Bucovinei a comunicat ca expoziția cuprinde cite 20 de specii de melci și scoici, care traiesc in zona limitrofa a litoralului Marii Negre, precum și citeva specii…

- Muzeul Național al Bucovinei a comunicat ca spectacolele programate miine la Cetatea de Scaun și la Muzeul Satului Bucovinean in cadrul proiectului „Dor de viața, dor de cintec”, au fost anulate. Decizia a fos luata, avind in vedere ca miine, in municipiul Suceava este zi de doliu in memoria arhiepiscopului…

- Spectacolele de sambata de la Muzeul Satului Bucovinean și Cetatea de Scaun s-au anulat. Muzeul Național al Bucovinei se alatura instituțiilor publice din Suceava care vor cobori steagurile in berna, sambata, 27 iunie, in zi de doliu in memoria Inaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și ...

- Cateva sute de vizitatori din țara și din Suceava s-au bucurat, in weekend, de seria de mini-concerte și spectacole organizate de Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural „Bucovina" la Cetatea de Scaun a Sucevei și la Muzeul Satului Bucovinean. Instituția s-a adaptat la noile ...

- Muzeul National al Bucovinei redeschide pentru vizitare, incepand cu data de 26 mai, dupa 78 de zile de suspendare a activitatii cu publicul, cinci dintre obiectivele sale, a anuntat, vineri, seful Biroului Educatie, Marketing si Comunicare, Iuliana Rosca. Este vorba despre Cetatea de…