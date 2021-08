Muzeul Național al Banatului, tururi ghidate gratuite în unul dintre cele mai vechi cartiere ale Timișoarei Muzeul Național al Banatului ofera in data de 24 august mai multe tururi gratuite pentru cei care doresc sa cunoasca mai multe lucruri despre unul din cele mai vechi cartiere ale orașului, Fabric. Aceste tururi se doresc a fi o experiența aparte, deoarece vizitatorii nu vor fi insoțiți de un ghid turistic, ci de un […] Articolul Muzeul Național al Banatului, tururi ghidate gratuite in unul dintre cele mai vechi cartiere ale Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

