Muzeul Luvru publică totul online. Ce se poate admira gratuit Intreaga colecție a Luvrului (482.000 de lucrari) poate fi accesata online pe o platforma pusa la dispoziție de catre celebrul muzeu. Pe platforma pusa la dispoziție de Muzeul Luvru pot fi admirate, printre altele, opere semnate de artiști ca Michelangelo, Picasso, da Vinci sau Rembrandt, inclusiv Mona Lisa și Venus din Milo. Vei putea admira lucrarile gratuit, cu tot cu informații despre ele. Luvru este inchis vizitatorilor inca din octombrie anul trecut, și va ramane așa in continuare. Potrivit estimarilor, anul trecut a avut pierderi de peste 90 de milioane de euro. De la inchiderea muzeului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Acum nu trebuie sa mergeți pana la Paris pentru a vedea colecția iconica a Luvrului, care include lucrari precum Mona Lisa și Venus de Milo. Muzeul a anunțat vineri ca iși va pune online toate lucrarile de arta – și ca oricine le poate vizualiza gratuit. „Pentru prima data, oricine poate accesa gratuit…

In timp ce salile muzeelor ​​raman inchise din cauza restricțiilor de blocare Covid-19 din Franța, baza de date a Luvrului – aproape o jumatate de milion de opere de arta – este disponibila gratuit publicului pe o platforma nou lansata, collections.louvre.fr. Din cele 482.000 de articole din colecție,…

