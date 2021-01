Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Luvru din Paris a fost lovit din plin de pandemia de Covid-19, numarul de vizitatori care i-au trecut pragul in 2020 fiind cu 72% mai mic decat in 2019, iar veniturile s-au diminuat cu peste 90 de milioane de euro, a anuntat vineri conducerea muzeului, transmite AFP preluat de agerpres. Cel…

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol…

- Pandemia nu va inceta imediat, iar impactul vaccinului se va resimți in economie abia la finele lui 2021, estimeaza Banca Centrala a Franței Economia franceza va inregistra anul viitor o revenire mai modesta decat se estima anterior, 5% fata de 7,4%, conform celor mai recente prognoze publicate luni…

- Europa a depasit sambata pragul de 400.000 de morti din cauza covid-19, iar aceste bilanturi in Franta si Italia au depasit pragul de 50.000, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, fapte marcante si un rezumat al evolutiei pandemiei in lume. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre…

- Europa se pregateste pentru primul Craciun pe timpul pandemiei de Covid-19, cu restrictii pentru reuniunile de familie, recomandari pentru evitarea imbratisarilor si o solicitare, politicoasa, ca si Mos Nicolae sa ”respecte distantarea sociala”, relateaza Reuters.

- Romania a trecut duminica, 22 noiembrie, de pragul de 10.000 de decese ale persoanelor infectate cu Covid-19. In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 5.837 cazuri de Covid-19, dar au fost procesate doar 20.790 teste (spre comparație, de vineri pana sambata au fost depistate 9.685 cazuri…

- Cele mai scumpe orașe din lume sunt in acest an Hong Kong, Zurich și Paris, potrivit unui nou raport privind costul vieții realizat de Economist Intelligence Unit, citat de BBC, conform Mediafax. Singapore și Osaka, care erau la egalitate cu Hong Kong anul trecut, au cazut in clasament.…

- Tot mai multe localitați intra in carantina, in incercarea de a opri valul de imbolnaviri. Doua municipii, Zalau si Gherla, dar și alte zece localitați au impus restricții de circulație din aceasta dimineața.