Stiri pe aceeasi tema

- Operele de arta, in special tablourile de mare valoare, au reprezentat dintotdeauna una dintre țintele preferate ale hoților deoarece, spre deosebire de alte piese precum sculpturile, sunt mult mai ușor de furat și de transportat. Furturile unor picturi celebre au avut un impact uriaș asupra istoriei…

- 12 decembrie este a 346 a zi a calendarului gregorian si a 347 a zi in anii bisecti. Mai sunt 19 zile pana la sfarsitul anului.Iata evenimentele care au marcat aceasta zi de a lungul anilor: 1864: Episcopia ortodoxa de la Sibiu a fost ridicata la rangul de mitropolie, avand in subordine episcopiile…

- La granita dintre Italia si Franta s-au format cozi lungi, dupa ce Franta a intensificat controalele, pe fondul unei dispute diplomatice intre Paris si Roma privind imigratia ilegala, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Elon Musk, noul proprietar al Twitter, anunta ca platforma va permite in curand atasare unor texte mai lungi si a precizat ca va da detalii in urmatoarele doua saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Elon Musk, noul proprietar al Twitter, anunta ca platforma va permite in curand atasare unor texte mai lungi si a precizat ca va da detalii in urmatoarele doua saptamani. "Twitter va adauga in curand posibilitatea de a atasa texte mai lungi la tweet-uri, punand capat absurditatii capturilor de ecran",…

- ORAVITA – Muzeul de Istorie a Culturii Vaii Carasului va fi in curand dat in folosinta. Peste 5,5 milioane de lei au fost investiti in amenajarea acestei institutii de cultura! Cu bani europeni, frumoasa Vale a Carasului va avea in curand un muzeu nou, care urmeaza sa fie integrat in scurt timp in circuitul…

- Comisia Europeana a propus un nou regulament de urgența pentru a aborda prețurile mari ale gazelor in UE și pentru a asigura securitatea aprovizionarii in aceasta iarna. Citește și: Dacia a prezentat, la Paris, Duster Mat Edition Aceasta se va realiza prin achiziții in comun de gaze, mecanisme de limitare…

- Academicianul Eugen Simion, critic și istoric literar, coordonatorul Dicționarului general al literaturii romane, a murit azi, la varsta de 89 de ani. Dupa absolvirea facultații, a devenit cercetator la Institutul de Istorie și Teorie Literara „G. Calinescu” al Academiei Romane (1957–1962), lucrand…