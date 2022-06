Stiri pe aceeasi tema

- In preajma Zilei Mondiale Art Nouveau, sarbatorita anual pe 10 iunie, Muzeul Județean Mureș organizeaza joi, 9 iunie, de la ora 17.00, un eveniment de redescoperire a bogației limbajul decorativ plin de stralucire al stilului Art Nouveau printr-o incursiune ghidata in Palatul Culturii din Targu Mureș.…

- Evenimentul, organizat de Muzeul Județean Mureș și avand sloganul "Orașul in muzeu, muzeul in oraș" a avut loc in 14 mai la Tg. Mureș, și in 15 mai la Calugareni. Dupa pandemie oamenii au fost bucuroși sa iasa din case, sa socializeze, sa se bucure de oferta culturala diversa, a declarat […] Articolul…

- Dupa o perioada de intrerupere cauzata de pandemia de Covid, Radio Tg.Mureș reia acțiunea civica de ecologizare a malurilor raului Mureș. Anul acesta evenimentul de la Tg.Mureș va avea loc duminica 15 mai, incepand cu ora 11, in amonte și aval de barajul de pe raul Mureș. Organizațiile civice, intituțiile,…

- Muzeul Universitații „George Emil Palade" din Targu Mureș este pentru al doilea an consecutiv, partener al Muzeului Județean Mureș la Noaptea Muzeelor! Muzeul Judetean Mures / Maros Megyei Muzeum organizeaza, in perioada 14 – 15 mai 2022, a XVI-a ediție a Nopții Muzeelor și se alatura astfel evenimentului…

- Muzeul Județean Mureș organizeaza o serie de ghidaje pe strazile din Targu Mureș, care vor pune in valoare cateva elemente din patrimoniul istoric și arhitectural, mai puțin cunoscut, al municipiului. Ghidajele vor fi atat in limba romana cat și limba maghiara și vor avea loc pe strazi din centrul municipiului…

- Muzeul Județean Mureș invita publicul la unul din momentele omagiale dedicate implinirii a 100 de ani de la nașterea profesorului de muzica și pictorului Albert Gyorkos Manyi. Expoziția organizata in cadrul anului comemorativ GYORKOS 100 va fi vernisata la Targu Mureș marți, 3 mai 2022, de la ora 18:00.…

- Muzeul Județean Mureș a lansat campania umanitara "Arta din suflet" dedicata copiilor ucraineni adapostiți la Targu Mureș. Astfel, timp de o luna, micuții refugiați ucraineni cazați temporar la Hotelul Tineretului și la Casa de Oaspeți a Primariei, vor avea un colț muzeal dedicat intalnirilor, un spațiu…

- Muzeul Județean Mureș va invita vineri, 18 martie 2022, de la ora 18:00, in Palatul Culturii (Sala Mica) la proiecția speciala a filmului Donbass, in regia lui Sergei Loznitsa. Intrarea la film se face pe baza biletului de vizitare, care va putea fi achizionat la intrarea in sala și care va avea prețul…