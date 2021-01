Stiri pe aceeasi tema

- Rodocrozitul (MnCO₃) – mineral de culoare roz, faima Minei Cavnic, unde a și fost descris pentru prima data la nivel mondial. Eșantionul din imagine prezinta cristale milimetrice romboedrice aplatizate, intr-o concreștere semisferoidala. Mineralul este o sursa importanta pentru obținerea manganului.…

- Mai multe societati comerciale au fost amendate pentru nerespectarea masurii de suspendare temporara a activitatii, in contextul pandemiei.In cursul zilei de astazi, politisti din cadrul Sectiei 2, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu in zona centrelor comerciale de pe raza de competenta,…

- La data de 6 decembrie, in jurul orei 22.00, patrula de siguranța publica din cadrul Secției 6 Politie Rurala Sarasau a identificat pe raza comunei un autoturism ieșit in decor, in afara parții carosabile, pe un camp, fara placuțe de inmatriculare si prezentand avarii. In urma verificarilor efectuate…

- Sirul infractiunilor rutiere constatate pe drumurile judetene pare infinit. Aproape zilnic politistii maramureseni depisteaza cel putin o persoana care pune in pericol siguranta participantilor la traficul rutier. Periculozitatea infractiunilor rutiere este relevata si de faptul ca din ce in ce mai…

- Joi, 12 noiembrie, orele 16:00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – spațiul expozițional din aripa de nord a Salii Unirii – va fi vernisata expoziția: „Oameni și locuri. Țarile romane in ilustrația de carte veche”. In cadrul expoziției vor putea fi vazute exemplare de carte veche și gravuri aparute,…

- Galeria virtuala prezinta lucrari din cadrul Centrului Artistic Baia Mare alese de echipa muzeului și inspirate de poveștile in șapte cuvinte primite de la publicul sau in perioada august-septembrie 2020. Impresiile despre vara atipica documenteaza perioada marcata de pandemia de COVID-19 și pun in…

- Un adevarat eveniment editorial, pictoromanul da nastere unei lumi fictionale fabuloase, cele 16 picturi realizate de Felix Aftene generind 16 capitole ale unui roman scris de Lucian Dan Teodorovici. Pictura si literatura se potenteaza reciproc in interiorul cartii, isi imprumuta una alteia idei, culori,…

- In ședința ordinara din luna septembrie, Consiliul Județean Maramureș a aprobat utilizarea din rezerva bugetara a sumei de 51.000,85 mii lei pentru finantarea a doua instituții, dupa cum urmeaza: Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Gheorghe Pop de Basești” Maramureș – suplimentarea alocațiilor…